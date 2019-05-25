2019-05-25T08:35:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

Он ушел погулять и исчез на Уралмаше
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Если видели этого мальчика - срочно обратитесь в полицию. Фото: пресс-служба УМВД по ЕкатеринбургуЕсли видели этого мальчика - срочно обратитесь в полицию. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полиция занимается поисками 10-летнего школьника Семена Кушкова, который учится в 4 классе.

- 24 мая около 16 часов мальчик ушел на улицу, и так и не вернулся домой, - говорят в полиции Екатеринбурга.

За помощью к стражам порядка в ОП №15 на Уралмаше обратилась 40-летняя мама ребенка.

Рост ребенка – 150 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы, удлиненная челка, серо-зеленые глаза. Был одет в штаны цвета хаки, такого же цвета кроссовки и белую рубашку.

Всех, кто видел парня, просят обратиться в полицию по телефонам 02, либо 356-45-74. 356-42-15.

Чтобы найти Семена, стражи порядка патрулируют улицы района, проверяют торговые центры, точки общепита, подъезды домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Православная общественность предложила мэру Екатеринбурга рассказать горожанам о проекте храма у Драмтеатра
Пропавшего школьника с Уралмаша нашли в ТЦ: ему надоел контроль мамы
«Нужно посоветоваться с людьми»: Юрий Шевчук высказался за референдум по храму в Екатеринбурге
Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов
Шарташ засадили деревьями ради проведения Универсиады в Екатеринбурге
В Екатеринбурге открыли большой стадион
Урал потеряет еще один поселок: причина
В Екатеринбурге хотят перестроить район ради «Экспо-2030»
Сквер, праймериз и обманутые дольщики: обсуждаем самые острые темы с вице-губернатором Свердловской области
В Екатеринбурге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве матери
В Екатеринбурге бывшего следователя отправили в колонию
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга позвала горожан обсуждать место строительства храма на форуме
За пять дней в мэрию Екатеринбурга пришло 7500 предложений, где можно построить храм Святой Екатерины
В Нижнем Тагиле водитель, заболтавшись с пассажиром, сбил подростка
Екатеринбуржца, который поджег дом с запертой семьей брата, отправили за решетку