В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-25T08:35:30+03:00

Если видели этого мальчика - срочно обратитесь в полицию. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Он ушел погулять и исчез на Уралмаше

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В Екатеринбурге полиция занимается поисками 10-летнего школьника Семена Кушкова, который учится в 4 классе.

- 24 мая около 16 часов мальчик ушел на улицу, и так и не вернулся домой, - говорят в полиции Екатеринбурга.

За помощью к стражам порядка в ОП №15 на Уралмаше обратилась 40-летняя мама ребенка.

Рост ребенка – 150 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы, удлиненная челка, серо-зеленые глаза. Был одет в штаны цвета хаки, такого же цвета кроссовки и белую рубашку.

Всех, кто видел парня, просят обратиться в полицию по телефонам 02, либо 356-45-74. 356-42-15.

Чтобы найти Семена, стражи порядка патрулируют улицы района, проверяют торговые центры, точки общепита, подъезды домов.

ИСТОЧНИК KP.RU