В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик
В Екатеринбурге полиция занимается поисками 10-летнего школьника Семена Кушкова, который учится в 4 классе.
- 24 мая около 16 часов мальчик ушел на улицу, и так и не вернулся домой, - говорят в полиции Екатеринбурга.
За помощью к стражам порядка в ОП №15 на Уралмаше обратилась 40-летняя мама ребенка.
Рост ребенка – 150 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы, удлиненная челка, серо-зеленые глаза. Был одет в штаны цвета хаки, такого же цвета кроссовки и белую рубашку.
Всех, кто видел парня, просят обратиться в полицию по телефонам 02, либо 356-45-74. 356-42-15.
Чтобы найти Семена, стражи порядка патрулируют улицы района, проверяют торговые центры, точки общепита, подъезды домов.
ИСТОЧНИК KP.RU