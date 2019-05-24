В Екатеринбурге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве матери

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-24T17:54:11+03:00

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В Екатеринбурге объявили в розыск 36-летнего Птичкина Владислава Вячеславовича. У силовиков есть основания полагать, что он причастен к убийству своей матери. В феврале этого года 60-летняя женщина пропала без вести, позже ее тело нашли со следами насильственной смерти.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Следствие обращается к самому гражданину Птичкину: в соответствии с действующим уголовным законодательством, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления являются обстоятельствами, смягчающими наказание, - подчеркнули в следственном комитете.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

С 15 мая 2019 года Птичкин скрывается от органов следствия, и сейчас его местонахождение неизвестно. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефону следственного отдела СК России: +7 932 600 51 28.

ИСТОЧНИК KP.RU