«Не допустить, чтобы акцию в сквере использовали экстремисты»: представитель администрации президента о протестах в Екатеринбурге

22 Май 16:47 2019-05-22T16:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с замруководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым. Они обсудили наработки региона в сфере борьбы с экстремизмом и межнациональными конфликтами, а также затронули протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

– Одна из основных задач в сфере гармонизации межнациональных отношений – профилактика экстремизма, недопущение того, чтобы отдельные экстремистские элементы использовали в своих интересах любые поводы, в том числе и такие, как акции в Екатеринбурге, – приводят слова Магомедова в департаменте информполитики.

Также на совещании присутствовал полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он призвал правильно трактовать эти события и их развитие. Цуканов пояснил, что поводом для акций стало желание людей сохранить сквер, которое связано с недостаточным количеством зеленых зон в городе. Губернатора он поблагодарил за принятие мер, которые позволили избежать негативных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU