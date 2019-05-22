«Не допустить, чтобы акцию в сквере использовали экстремисты»: представитель администрации президента о протестах в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с замруководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым. Они обсудили наработки региона в сфере борьбы с экстремизмом и межнациональными конфликтами, а также затронули протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
– Одна из основных задач в сфере гармонизации межнациональных отношений – профилактика экстремизма, недопущение того, чтобы отдельные экстремистские элементы использовали в своих интересах любые поводы, в том числе и такие, как акции в Екатеринбурге, – приводят слова Магомедова в департаменте информполитики.
Также на совещании присутствовал полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он призвал правильно трактовать эти события и их развитие. Цуканов пояснил, что поводом для акций стало желание людей сохранить сквер, которое связано с недостаточным количеством зеленых зон в городе. Губернатора он поблагодарил за принятие мер, которые позволили избежать негативных последствий.
ИСТОЧНИК KP.RU