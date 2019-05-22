Полпред президента в УрФО оценил протест в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-22T11:08:51+03:00

Также на ситуацию довольно жестко отреагировали в Кремле

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Сразу два высокопоставленных чиновников федерального масштаба дали свою оценку событиям в Екатеринбурге, которые с 13 по 20 мая произошли в Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра. Здесь уральские промышленники решили возвести храм святой Екатерины, который должен стать подарком городу к 300-летнему юбилею. Но тысячи горожан выступили против. Нет, не против храма, а против застройки сквера на берегу Городского пруда.

Сейчас в городе активно обсуждают порядок проведения опроса и список альтернативных мест, где бы могло появиться религиозное сооружение. В это время свою оценку событиями дали заместитель главы Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

- Мы должны учитывать такие факторы, как продолжающаяся деятельность отдельных существующих экстремистских элементов. Они используют любые поводы, в том числе тот, который был в Екатеринбурге, используют молодежь», - заявил заместитель главы администрации президента.

Николай Цуканов дал жесткую оценку событиям в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом же ключе высказался и полпред главы государства в УрФО.

- Отмечается рост числа конфликтов вокруг строительства крупных сооружений. Как правило, они поддерживаются и нагнетаются представителями различных групп, включая деструктивно настроенные силы. Любые такие действия будут получать адекватную правовую оценку», - подчеркнул Николай Цуканов.

В качестве ответственных за конфликт лиц полпред назвал администрацию Екатеринбурга, в том числе и ее прошлый состав, при котором в городе решался вопрос о месте строительства храма.

В настоящий момент строительные ограждения в сквере полностью демонтированы. В городе готовятся к проведению опроса по выбору места для нового храма.

ИСТОЧНИК KP.RU