Полпред президента в УрФО оценил протест в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
Сразу два высокопоставленных чиновников федерального масштаба дали свою оценку событиям в Екатеринбурге, которые с 13 по 20 мая произошли в Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра. Здесь уральские промышленники решили возвести храм святой Екатерины, который должен стать подарком городу к 300-летнему юбилею. Но тысячи горожан выступили против. Нет, не против храма, а против застройки сквера на берегу Городского пруда.
Сейчас в городе активно обсуждают порядок проведения опроса и список альтернативных мест, где бы могло появиться религиозное сооружение. В это время свою оценку событиями дали заместитель главы Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.
- Мы должны учитывать такие факторы, как продолжающаяся деятельность отдельных существующих экстремистских элементов. Они используют любые поводы, в том числе тот, который был в Екатеринбурге, используют молодежь», - заявил заместитель главы администрации президента.
Николай Цуканов дал жесткую оценку событиям в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этом же ключе высказался и полпред главы государства в УрФО.
- Отмечается рост числа конфликтов вокруг строительства крупных сооружений. Как правило, они поддерживаются и нагнетаются представителями различных групп, включая деструктивно настроенные силы. Любые такие действия будут получать адекватную правовую оценку», - подчеркнул Николай Цуканов.
В качестве ответственных за конфликт лиц полпред назвал администрацию Екатеринбурга, в том числе и ее прошлый состав, при котором в городе решался вопрос о месте строительства храма.
В настоящий момент строительные ограждения в сквере полностью демонтированы. В городе готовятся к проведению опроса по выбору места для нового храма.
ИСТОЧНИК KP.RU