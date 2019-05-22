В Екатеринбурге директор регоператора покинул свой пост

22 Май 09:55 2019-05-22T09:55:40+03:00

Он будет содействовать «мусорной реформе» в качестве депутата Гордумы

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Руководитель ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев после пяти месяцев работы покинул свой пост по собственному желанию. Это решение, по его словам, связано с тем, что поставленные в сложный период перед предприятием задачи удалось выполнить. В частности Вихареву удалось отладить процессы вхождения регионального оператора в экологическую реформу.

- Продолжу заниматься вопросам реформы уже в качестве депутата Екатеринбургской городской думы, - отметил Григорий Вихарев.

Временным руководителем предприятия стала исполнительный директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

На предприятии заявляют, что после отставки Вихарева реорганизации предприятия не последует. «Спецавтобаза» останется в статусе муниципального унитарного предприятия.

- Речь о банкротстве также не идет. Собираемость платежей за обращение с ТКО соответствует прогнозируемой и превышает 50%, - заявили в пресс-службе предприятия.

При этом, по заверению самого Вихарева, он продолжит работу в статусе депутата Гордумы, и будет содействовать дальнейшему ходу экологической реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU