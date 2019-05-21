Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, какие варианты мест для храма включат в опрос

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-21T10:58:56+03:00

Глава региона не остался в стороне от решения острой проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 мая рассказал о ситуации с храмом, который собирались возвести в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Свое мнение глава региона высказал во время отчета о своей работе перед депутатами регионального Законодательного собрания.

- Будет вестись глубокое изучение общественного мнения, будет проведен опрос. Площадка в сквере включена в перечень с другими возможными вариантами, - заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, в опросе будут представлены только выверенные предложения от граждан, общественников, архитекторов. Что касается выделения площадки для строительства храма, этот вопрос находится в рамках органов местного самоуправления. Решение готовилось прошлой командой городской власти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709990" frameborder="0"></iframe> Со стройки в сквере вывозят бытовки.Также здесь демонтируют строительный заборАлексей БУЛАТОВ

Ситуация в сквере обострилась 13 мая, когда там возвели строительный забор. Горожане устроили несколько протестных митингов в защиту сквера, после чего на этот вопрос обратил внимание президент России Владимир Путин. Сегодня строительный забор полностью демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU