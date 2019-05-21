Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, какие варианты мест для храма включат в опрос
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 мая рассказал о ситуации с храмом, который собирались возвести в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Свое мнение глава региона высказал во время отчета о своей работе перед депутатами регионального Законодательного собрания.
- Будет вестись глубокое изучение общественного мнения, будет проведен опрос. Площадка в сквере включена в перечень с другими возможными вариантами, - заявил Евгений Куйвашев.
По его словам, в опросе будут представлены только выверенные предложения от граждан, общественников, архитекторов. Что касается выделения площадки для строительства храма, этот вопрос находится в рамках органов местного самоуправления. Решение готовилось прошлой командой городской власти.
Со стройки в сквере вывозят бытовки.Также здесь демонтируют строительный заборАлексей БУЛАТОВ
Ситуация в сквере обострилась 13 мая, когда там возвели строительный забор. Горожане устроили несколько протестных митингов в защиту сквера, после чего на этот вопрос обратил внимание президент России Владимир Путин. Сегодня строительный забор полностью демонтировали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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