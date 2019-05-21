В аэропорту Кольцово открылся капсульный отель
В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать капсульный отель. Каждая капсула отеля представляет из себя ячейку размером 2 на 1,6 метров, где пассажиры могут с комфортом отдохнуть в ожидании рейса. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, капсулы оборудованы двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом и подушками с «эффектом памяти».
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
- Здесь есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: индивидуальная система вентиляции с возможностью регулирования, телевизор, освещение, электрические розетки 220V и USB для подзарядки мобильных устройств, сейф, зеркало с подсветкой, доступен бесплатный wi-fi, - отметили в Кольцово.
Отель работает круглосуточно. 14 капсул расположены в общей зоне Терминала В, на 2-м этаже (рядом с детской игровой зоной).
ИСТОЧНИК KP.RU