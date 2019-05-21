В аэропорту Кольцово открылся капсульный отель

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-21T08:33:58+03:00

Каждая капсула отеля представляет из себя ячейку размером 2 на 1,6 метров

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать капсульный отель. Каждая капсула отеля представляет из себя ячейку размером 2 на 1,6 метров, где пассажиры могут с комфортом отдохнуть в ожидании рейса. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, капсулы оборудованы двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом и подушками с «эффектом памяти».

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

- Здесь есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: индивидуальная система вентиляции с возможностью регулирования, телевизор, освещение, электрические розетки 220V и USB для подзарядки мобильных устройств, сейф, зеркало с подсветкой, доступен бесплатный wi-fi, - отметили в Кольцово.

Отель работает круглосуточно. 14 капсул расположены в общей зоне Терминала В, на 2-м этаже (рядом с детской игровой зоной).

ИСТОЧНИК KP.RU