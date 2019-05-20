В Екатеринбурге День рождения Николая II отметили крестным ходом байкеров

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-20T13:12:28+03:00

В городе прошло несколько праздничных мероприятий

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В Екатеринбурге 18 и 19 мая чередой торжественных мероприятий отметили 151-ю годовщину со дня рождения последнего российского императора Николая II.

Так, в воскресенье в городе после литургии от Храма-на-Крови стартовал праздничный мотопробег – крестный ход мотоциклистов. Мотоколонну благословил митрополит Екатеринбуржский и Верхотурский Кирилл.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В этот же день владыка вместе с губернатором Евгением Куйвашевым поздравили уральских школьников на Императорском балу, который ежегодно проводит Екатеринбургская митрополия.

Также 18 мая в культурно-просветительском центре «Царский» открылась выставка «430 лет учреждению Патриаршества в России».

ИСТОЧНИК KP.RU