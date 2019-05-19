Тушили больше часа: под Екатеринбургом сгорела частная баня
На место выезжали две машины МЧС
Кроме бани сгорели и надворные постройкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью в деревне Макарова выгорела частная баня. Как рассказали в свердловском главке МЧС, огнеборцы тушили пожар более часа, а сообщение в аварийную службу поступило в 03:42.
- На площади 80 кв.м. сгорели надворные постройки и частная баня. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В 03:57 огонь был локализован, в 04:06 было ликвидировано открытое горение , проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:56.
ИСТОЧНИК KP.RU