2019-05-15T15:03:54+03:00
Общество

Полиция задержала активистку, которая приковала себя цепью к дереву в сквере у драмтеатра

Ее освободили с помощью садовых ножниц
Маргарита МАХОНИНА
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Она использовала велосипедную противоугонную цепьОна использовала велосипедную противоугонную цепьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем 15 мая жительница Санкт-Петербурга Эльвира Комарова пришла в сквер у драмтеатра в Екатеринбурге и приковала себя противоугонной велосипедной цепью к дереву. В это время на месте, где третий день продолжается стихийная акция против строительства храма Святой Екатерины, уже собрались люди.

Сотрудники полиции, которые подошли к девушке, привлекли толпу. Они пытались освободить ее с помощью садовых ножниц, но очевидцы им не позволили. Люди кричали, что Комаровой больно. Однако спустя полтора часа девушка исчезла. Тогда участники отвлеклись на мужчину, который пришел на акцию с битой и пивом. В настоящий момент ее посадили в полицейскую машину.

Девушку посадили в полицейский автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушку посадили в полицейский автомобильФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стихийный протест начался вечером 13 мая после того, как ночью на территории сквера установили забор для стройки. В этот день задержали двух человек, полиция вскоре покинула место. На следующий день люди снова пришли в сквер. В этот раз полиция задержала 26 человек, бойцы ОМОН выдавливали людей с территории. Сегодня в сквере планируют провести флешмоб. Участники начали подходить еще утром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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