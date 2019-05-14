Вопросы ипотечного кредитования обсудим на радио "КП-Екатеринбург"
Спикер пообщается с радиослушателями
Как купить жилье по ипотеке - спросим у специалистаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Друзья! В среду, 15 мая, в 14 часов сразу после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92.3fm) пообщаемся с директором Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александром Васильевичем Комаровым.
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях, эфир выложим на сайте ural.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU