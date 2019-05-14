2019-05-14T11:01:37+03:00
Общество

Вопросы ипотечного кредитования обсудим на радио "КП-Екатеринбург"

Спикер пообщается с радиослушателями
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Как купить жилье по ипотеке - спросим у специалистаКак купить жилье по ипотеке - спросим у специалистаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Друзья! В среду, 15 мая, в 14 часов сразу после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92.3fm) пообщаемся с директором Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александром Васильевичем Комаровым.

Свои вопросы вы можете оставить в комментариях, эфир выложим на сайте ural.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24