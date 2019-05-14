Вопросы ипотечного кредитования обсудим на радио "КП-Екатеринбург"

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-14T11:01:37+03:00

Как купить жилье по ипотеке - спросим у специалиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Друзья! В среду, 15 мая, в 14 часов сразу после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92.3fm) пообщаемся с директором Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александром Васильевичем Комаровым.

Свои вопросы вы можете оставить в комментариях, эфир выложим на сайте ural.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU