Каждую ночь жители Екатеринбурга смогут наблюдать, как в небе пролетает МКС

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-12T13:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В мае уральцам несказанно повезло - несколько ночей екатеринбуржцы смогут любоваться пролетающей МКС. Правда, каждый раз недолго - от двух до четырех минут. Правда, её можно спутать с самолетом - яркая точка тоже движется быстро. Разглядеть её можно из любой точки города.

- Начинается ночная видимость международной космической станции над Уралом, - рассказывает Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - Увидеть ее можно летящей с запада на восток точно по расписанию. Максимальная высота над горизонтом составляет в эти дни 33 градуса в южной части неба.

В некоторые дни международную космическую станцию будет видно не один, а два и даже три раза. Ночью 12 мая - с 1:36 до 1:37 и с 3:09 до 3:11, 13 мая - с 2:19 до 2:23, 14 мая - с 1:30 до 1:32 и с 3:03 до 3:08, 15 мая - с 0:40 до 0:41 и с 2:13 до 2:18, 16 мая - с 1:23 до 1:27 и с 2:57 до 3:03, 17 мая - с 0:34 до 0:36, с 2:06 до 2:12, 23:43 до 23:45, 18 мая - с с 1:15 до 1:21, с 2:52 до 2:57, с 22:49 до 22:54.

ИСТОЧНИК KP.RU