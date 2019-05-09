Веломай в этом году стартует со стадиона «Екатеринбург Арена»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-09T13:16:50+03:00

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Традиционная «Майская велопрогулка» в этом году стартует со стадиона «Екатеринбург Арена». Мероприятие пройдет 25 мая, в нем смогут принять участие только зарегистрированные участники.

На стадионе горожанам раздадут карту с маршрутом прогулки и разрешат сделать памятные селфи. Здесь же пройдет забег и велогонка для малышей от 1 до 7 лет, которые примут участие в мероприятии под присмотром родителей.

- В 2019 «Екатеринбург Арена» примет самое главное велосипедное событие нашего региона - традиционный веломай! Стадион находится примерно в равной удаленности от всех жилых районов нашего города, поэтому споров, кому дальше ехать до старта, должно быть гораздо меньше, - рассказывают организаторы велопрогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU