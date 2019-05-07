Мэрия Екатеринбурга докупила пиротехнику за пару дней до праздника Победы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-07T12:03:24+03:00

На нее город потратил 3,6 миллионов рублей

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За пару дней до 9 мая администрация Екатеринбурга разместила на госзакупках новые аукционы на организацию и проведение праздничного салюта. Речь идет о традиционных фейерверках у стадиона «Динамо», которые организаторы поделили на «парковый» и «высотный».

Место проведение салюта Фото: взято из документации закупок

- Первый продлится 8 минут: с 22:30 до 22:28. «Высотный» же займет 15 – с 22:30 до 22:45, - указано в документации закупок.

На конкурсы выделили почти 3,6 миллионов рублей. Контракт выиграла компания «Фойер-Пермь».

Салют также включали в конкурс на организацию мероприятий к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По нему администрация заключила договор стоимостью более 18 миллионов рублей с компанией «Северное сияние».

ИСТОЧНИК KP.RU