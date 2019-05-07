Мэрия Екатеринбурга докупила пиротехнику за пару дней до праздника Победы
За пару дней до 9 мая администрация Екатеринбурга разместила на госзакупках новые аукционы на организацию и проведение праздничного салюта. Речь идет о традиционных фейерверках у стадиона «Динамо», которые организаторы поделили на «парковый» и «высотный».
Место проведение салюта Фото: взято из документации закупок
- Первый продлится 8 минут: с 22:30 до 22:28. «Высотный» же займет 15 – с 22:30 до 22:45, - указано в документации закупок.
На конкурсы выделили почти 3,6 миллионов рублей. Контракт выиграла компания «Фойер-Пермь».
Салют также включали в конкурс на организацию мероприятий к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По нему администрация заключила договор стоимостью более 18 миллионов рублей с компанией «Северное сияние».
ИСТОЧНИК KP.RU