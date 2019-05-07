Половина свердловчан теперь исправно платят за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-07T14:37:04+03:00

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В апреле собираемость платежей за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в Свердловской области превысила отметку в 50 %. Этот показатель по сравнению с предыдущими месяцами вырос на 17 %.

Также на Урале с каждым месяцем растет на 15 - 20 % доля мусора, который вывозят на подготовленные полигоны. В регионе с января ликвидировали больше 300 нелегальных свалок и оборудовали больше 100 площадок для сбора мусора, установив 6,5 тысяч контейнеров. До конца 2019 года в населенных пунктах области поставят еще 15 тысяч контейнеров.

В ближайшие время в нескольких населенных пунктах создадут мусороперегрузочные станции. В число таких поселений попали Кушва, Полевской, Бисерть и Слобода Туринская, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU