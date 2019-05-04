В Верхней Пышме серую стену украсили изображениями героев бажовских сказов

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-04T17:09:00+03:00

Город после фестиваля стал ярче Фото: Евгений Кочетков, паблик в ВК "Уральские мотивы"

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В Верхней Пышме завершился фестиваль «Уральские мотивы», который длился в городе несколько дней. Талантливые уличные художники решили разрисовать серую стену у Дворца молодежи на Орджоникидзе, 15, превратив её в красочное полотно из сюжетов знаменитых сказов Бажова. Мастера начали творить 28 апреля и закончили работу в пятницу.

На стене появился портрет прекрасной героини сказов Бажова Фото: Евгений Кочетков, паблик в ВК "Уральские мотивы"

- 28 апреля 2019 мы, друзья, запомним надолго, - уверяют организаторы. - Пасха, и так уж совпало, день рождения фестиваля «Уральские мотивы». В этот снежный день мы выполнили 60% работы и считаем, что фестиваль удался. Огромное спасибо всем участникам, кто не побоялся уральской погоды, кто рисует ради искусства.

А вот и Дед Слышко с драгоценными камнями Фото: Евгений Кочетков, паблик в ВК "Уральские мотивы"

Уже к 3 мая участники фестиваля превратили обычную стену в настоящий объект искусства, наполнив город яркими красками. Теперь в Верхней Пышме поселились Дед Слышко, красавица - Хозяйка и Данила-Мастер.

ИСТОЧНИК KP.RU