В Екатеринбурге жильцы дома избили председателя ТСЖ

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-04T10:40:59+03:00

Двое мужчин и две женщины напали на начальника товарищества, когда тот закрывал подвал

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В Екатеринбурге зверски избили начальника ТСЖ дома «Чайковского, 75». Мужчина закрывал подвал после уборки подъездов, как вдруг четверо жильцов, которые сидели на лавочке и распивали алкоголь, подошли к нему сзади и начали избивать. Мужчина пытался отбиться от агрессивных жильцов газовым баллончиком, но он оказался просрочен. В итоге, Александра жестоко избили - всё лицо в царапинах и кровоподтеках. Мужчина обратился в полицию.

- Заявление пострадавшего приняли в дежурной части отдела полиции № 12, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По данному факту служба участковых полиции ведет проверку. Мужчину направили на судебно-медицинское обследование, чтобы установить тяжесть причинного вреда здоровью. Личности второй стороны конфликта устанавливаются.

По словам Александра, эти жильцы сами раньше работали в ТСЖ, но их сократили. Сейчас между ними идут судебные разбирательства, которые выигрывает начальник ТСЖ, оттого они и обозлились.

ИСТОЧНИК KP.RU