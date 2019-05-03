«Из города вывезут 660 тонн мусора»: в Каменске-Уральском ликвидируют 33 стихийные свалки

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-03T13:23:12+03:00

После этого экология города будет восстанавливаться еще три года

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Администрация Каменска-Уральского планирует до 1 июля этого года уничтожить 33 стихийные свалки. За два месяца на полигон вывезут 660 тонн мусора.

- Собрать этот мусор невозможно, придется применять технику, чтобы его вывезти. А потом территорию нужно зачистить, - уточнили в управлении горхозяйства. - Все отходы оценивают четвертым классом опасности – это строительные переработки, бой кирпича, остатки щебня и арматуры, куски рубероида, обломки мебели, стекло, опилки и остатки пищи. После того, как мусор вывезут на полигон, экосистема восстановится только через три года.

Речь идет о свалках площадью 600, 400, 270 и 240 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU