2019-05-02T14:01:42+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила мотоциклиста

Гонщица хотела проскочить на «красный»
Дарья РЯБОВА
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Мотоцикл молодого человека разбился всмятку - сам он в комеМотоцикл молодого человека разбился всмятку - сам он в комеФото: Областной УГИБДД
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В ночь с 1 на 2 мая в Нижнем Тагиле на перекрёстке Черноисточинского шоссе и улицы Бригадной произошла страшная авария. Её можно было бы избежать, если бы водитель «Сузуки» соблюдала правила дорожного движения и подождала, когда на светофоре загорится зеленый свет. Но видимо, 49-летняя дама куда-то торопилась, проехав на «красный», она сбила мотоциклиста. От полученных травм 25-летний молодой человек впал в кому.

- В результате ДТП мотоциклист с тяжелыми травмами в состоянии комы был доставлен в больницу, - рассказывают в управлении ГИБДД по Свердловской области. - Женщина-водитель от прохождения освидетельствования отказалась. Автоинспекторы составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ.

Теперь женщине грозит крупный штраф и лишение права управления. Если быть точнее, если водитель отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ему придется заплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей и вплоть до двух лет не садиться за руль автомобиля.

К слову, только за последние сутки сотрудники ГИБДД выявили 2900 нарушений ПДД и задержали 67 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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