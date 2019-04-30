2019-04-30T13:47:49+03:00
Авто

В Екатеринбурге на двое суток закроют проезд на Московской

Работы проведут в майские праздники
Маргарита МАХОНИНА
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Речь идет об участках между Фурманова и Большакова, и от Посадской до Фурманова.Речь идет об участках между Фурманова и Большакова, и от Посадской до Фурманова.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на двух участках дороги по улице Московской перекроют проезд. В администрации города уточнили, что речь идет о промежутках между Фурманова и Большакова, и от Посадской до Фурманова.

– Обращаем внимание, что движение на Московской будет открыто. Перекроют отрезки в районе домов 193а и 193б, и Ясная, 1/1–Московская 118, – подчеркнули в администрации. – Закроют на сутки: с 6 часов утра 4 мая до 5 часов утра 6 мая.

В мэрии также попросили водителей быть бдительными и обращать внимание на временные знаки и схемы объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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