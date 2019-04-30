Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу свердловского облсуда в отставку

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-30T13:17:07+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в отставку председателя облсуда Александра Дементьева, сообщили в департаменте информполитики. За 26-летний стаж работы на руководящих постах, его наградили званием «Почетного гражданина» региона и грамотой «Судья в почетной отставке».

— Ваш судейский стаж составляет 36 лет. Вы прошли славный путь от судьи до председателя Свердловского областного суда, — поздравил Дементьева Куйвашев. — Ваш преемник — Владимир Дмитриев — принимает крепкую, профессиональную, эффективно работающую структуру. И это, конечно, во многом ваша заслуга.

Дмитриева уже представили коллегам в новом статусе. Церемонию провел заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда. Ранее он занимал должность зампредседателя суда по гражданским делам.

— Сделаю все возможное, чтобы суд на территории Свердловской области был скорым, справедливым, правым и равным для всех, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU