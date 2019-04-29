2019-04-29T16:39:58+03:00
Общество

Екатеринбург и Верхнюю Салду свяжет «Ласточка»

Сейчас составы колесят до Нижнего Тагила
Лев ИСТОМИН
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Маршрутом будут пользоваться 700 человек в суткиМаршрутом будут пользоваться 700 человек в суткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Скоростной электропоезд «Ласточка», который сегодня ездит из Екатеринбурга до Нижнего Тагила и обратно, продлят до Верхней Салды. Такое предложение одобрило правительство Свердловской области на совещании, посвященном развитию особой экономической зоны «Титановая долина».

Предполагается, что заполняемость на новом участке маршрута составит около 700 человек в сутки, рассказывают в пресс-службе «Титановой долины». Также на территории ОЭЗ будет создана железнодорожная ветка, смета которой составит 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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