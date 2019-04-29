Екатеринбург и Верхнюю Салду свяжет «Ласточка»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-29T16:39:58+03:00

Маршрутом будут пользоваться 700 человек в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Скоростной электропоезд «Ласточка», который сегодня ездит из Екатеринбурга до Нижнего Тагила и обратно, продлят до Верхней Салды. Такое предложение одобрило правительство Свердловской области на совещании, посвященном развитию особой экономической зоны «Титановая долина».

Предполагается, что заполняемость на новом участке маршрута составит около 700 человек в сутки, рассказывают в пресс-службе «Титановой долины». Также на территории ОЭЗ будет создана железнодорожная ветка, смета которой составит 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU