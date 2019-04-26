На Урале осудили 19-летнего парня, который перегородил дорогу грузовому поезду
В Новой Ляли на скамье подсудимых оказался 19-летний парень. Молодой человек обвинялся в том, что бросил на железнодорожные пути деревянную шпалу.
- В результате машинист следовавшего в это время грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на препятствие, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре. - Действия обвиняемого могли привести к тяжелым последствиям в виде повреждения железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, а также причинить вред имуществу, жизни и здоровью граждан.
Суд признал его виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU