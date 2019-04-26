На Урале осудили 19-летнего парня, который перегородил дорогу грузовому поезду

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-26T16:47:58+03:00

Молодой человек бросил шпалу на рельсы из хулиганских побуждений, решил суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новой Ляли на скамье подсудимых оказался 19-летний парень. Молодой человек обвинялся в том, что бросил на железнодорожные пути деревянную шпалу.

- В результате машинист следовавшего в это время грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на препятствие, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре. - Действия обвиняемого могли привести к тяжелым последствиям в виде повреждения железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, а также причинить вред имуществу, жизни и здоровью граждан.

Суд признал его виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU