Итоги эпидемии кори в Екатеринбурге: заразу завезли из другой страны

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-24T18:46:49+03:00

Что-бы сдержать волну распространения кори, медики даже прививали мигрантов на рынках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Корь, которой минувшей зимой в Екатеринбурге заразилось 37 человек, включая 21 ребенка, по всей видимости, была завезена на Урал из другой страны. Об этом на пресс-конференции заявила специалист регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Скрябина.

- Один ребенок вернулся после отдыха в Таиланде, еще двое – граждане Кыргызстана, которые приехали в инкубационный период. У нас были созданы условия для распространения, это факт, - пояснила представитель ведомства.

Отметим, что сейчас уровень заболеваемости в городе находится на нормальном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU