150 тысяч человек выйдут на акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-18T09:59:10+03:00

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9 мая в Екатеринбурге вновь пройдет акция «Бессмертный полк», которая посвящена фронтовикам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне. По оценке организаторов, спустя 7 лет существования в ней примут участие от 150 до 200 тысяч людей, сообщают в департаменте информполитики региона.

- С каждым годом акция приобретает все более масштабный характер. 70 тысяч екатеринбуржцев пришли на нее в 2016 год. 100 тысяч – в 2017 году, 150 тысяч в Екатеринбурге и 280 тысяч в Свердловской области – в 2018, - добавил координатор Свердловского отделения движения «Бессмертный полк» Валерий Басай. – У акции сформировались свои традиции: можно нести только российские флаги и знамена Великой Отечественной войны, и запрещено - политические атрибуты, рекламу. Нет рядов для vip-персон. Все занимают места в соответствии с тем временем, когда приходят.

Впервые акция прошла в 2012 году в Томске. В 2013 году ее начали проводить по всей России. Кроме того, к «Бессмертному полку» присоединились потомки советских воинов зарубежом: в Белоруссии, Германии, Израиле, Ирландии, Казахстане, Норвегии, США и других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU