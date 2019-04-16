2019-04-16T16:55:17+03:00
Происшествия

Из-за паводка спасатели в Ирбите приведены в режим повышенной готовности

Подтоплены уже 11 домов
Данил СВЕЧКОВ
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В зоне подтопления организовано круглосуточное дежурство спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиВ зоне подтопления организовано круглосуточное дежурство спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Спасатели Ирбита готовятся к паводкам. В бассейне реки Ница уже начал подниматься уровень воды. В связи с этим все силы и средства города приведены в режим повышенной готовности.

– На сегодняшний день уровень воды в Нице составляет 628 сантиметров, за сутки зафиксирован подъем на 20 сантиметров, – сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. – В ближайшие дни по прогнозам синоптиков подъем уровня воды продолжится. Специалистами МЧС организованы подворовые обходы на улицах, которые попадают в зону возможного подтопления. На случай ухудшения паводковой обстановки подготовлены пункты временного размещения.

Уже сейчас в Ирбите подтоплены земли вокруг 11 жилых домов, в которых живут 29 человек, в том числе шесть детей.

– Подтоплены съезды с автомобильного моста через реку Ирбит, который соединяет городские улицы, – добавляют в ведомстве. – Жилые дома и мост не подтоплены. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В зоне подтопления организовано круглосуточное дежурство спасателей, которые оказывают адресную помощь населению. Для передвижения людей по подтопленной территории задействован автомобиль высокой проходимости и два плавсредства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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