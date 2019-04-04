В Екатеринбурге выберут самую красивую и талантливую толстушку

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-04T12:44:23+03:00

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В Екатеринбурге пройдет конкурс «Полное совершенство», где среди девушек «в теле» выберут самую красивую и талантливую. Организаторы рассказали «КП-Екатеринбург», что перед этим 20 участниц будут посещать мастер-классы и испытания.

- У нас есть два ограничения: девушка должна весть больше 80 килограмм, а также быть не моложе 18 лет и не старше 50. Но верхняя планка условная, - объяснила организатор Наталия Стелина. – Мы просим их рассказать о себе: кто они и чего хотят. Важно, чтобы девушки были готовы к переменам, ведь мы заставляем их менять стиль, внешность, содержание страниц в социальных сетях.

Организовала конкурс Мария Благодатная, которая тоже обладает пышными формами. В 2017 году девушка стала участницей аналогичного соревнования в Москве. Там страдала организация – все было ради денег. Поэтому Мария вернулась в Екатеринбург и запустила проект, который помогает участницам полюбить себя. Сегодня он проходит третий год подряд.

- Я вешу 120 килограмм и работаю артисткой. И все это время вижу, как на меня смотрят женщины: с завистью. Они просили дать совет или научить, как себя вести. Так что конкурс - это оболочка, чтобы научить женщин быть уверенными, - подчеркнула Мария.

Прошлой осенью вокруг мероприятия разгорелся скандал: девушка-транссексуал Анжелика Мерседес, которая соревновалась за звание победительницы, сломала ключицу одному из зрителей. Позже ее исключили из конкурса за интимное видео, которое нашли в интернете.

- В этом году к нам поступило очень много заявок от транссексуалов, но мы решили их больше не принимать. Обычные женщины приходят к нам из разных профессий: учителя, менеджеры, мамы в декрете, - добавила организатор Екатерина Мостепан. – После конкурса многие меняют сферу. Некоторые стали моделями plus size при магазинах. Кто-то ушел в шоу-бизнес. В частности, есть проект «БАБА-ЯГОДКА», где девочки танцуют. В прошлом году к нам пришла девушка и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Оля и я всего стесняюсь». Сейчас она припадает позирование для полных дам.

Всего в конкурсе 20 номинаций – для каждой девушки. Их объявят во время финала конкурса 19 мая. Голосовать будут как зрители в зале, так и пользователи в интернете. Пока девушки учатся об их успехах сообщают в официальной группе мероприятия. Участницы успели накормить бездомных в Верхней Пышме, выбрать образ по урокам стилиста и учились актерскому мастерству.

ИСТОЧНИК KP.RU