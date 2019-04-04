2019-04-04T09:28:47+03:00
Политика

Отсчет пошел: глав районов Екатеринбурга проверят на прочность

Чиновников наделили новыми полномочиями
Лев ИСТОМИН
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Мэрия поделится полномочиями с районамиМэрия поделится полномочиями с районамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главы семи районов Екатеринбурга в ближайшее время получат 29 новых полномочий, а через год депутаты Гордумы проверят, как чиновники справились с работой в новых условиях.

В числе прочего в скором времени руководители районных администраций самостоятельно станут разрабатывать стратегии развития в границах своей территории. Также каждому району из городского бюджета выделят по 100 миллионов рублей.

Часть депутатов усомнилась, что районам нужно давать право на определение собственных стратегий, так как это может превратиться в каламбур.

- Мы в них утонем. Их будет слишком много. Стратегию должен определять один орган, а не все районы одновременно, - считает бывшей вице-мэр, а ныне – депутат Гордумы Михаил Матвеев.

Также его коллегой Константином Киселевым было высказано опасение, что город распадется «на семь княжеств», но вице-мэр Александр Ковальчик побежал этого не допустить.

Проект в итоге решили рассмотреть на следующем заседании Думы, а глава комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Алексей Вихарев заявил, что главам районов либо придется научиться работать в новых условиях, либо уступить кресла более перспективным коллегам.

- Этот проект вызвал массу вопрос, ведь он переходит из вчерашнего вопроса, где мы слушали доклад главы Железнодорожного района. В рамках доклада глава не явился, и позже не появился на выездном заседании. Его заместители не были готовы ответить на актуальные вопросы, - говорит Алексей Вихарев. – У нас в итоге к каждого главы 64 полномочия в целом, из них – 29 новых.

Народный избранник добавил, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предупреждал, что готов поделиться полномочиями с районами, выделив дополнительное финансирование на развитие территорий. Это также поможет эффективнее решать вопросы горожан.

В ответ на опасения о распаде города на княжества Алексей Вихарев ответил, что с каждым главой будут договариваться и искать подходы к развитию территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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