2019-03-28T17:04:28+03:00
Происшествия

19-летнего жителя Новой Ляли, который бросал шпалы перед идущим поездом, могут лишить свободы на два года

Он хотел посмотреть, как тормозит состав
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Действия молодого человека могли привести к повреждению поезда и жертвам среди людей, сообщают следователи.Действия молодого человека могли привести к повреждению поезда и жертвам среди людей, сообщают следователи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале будут судить 19-летнего парня из Новой Ляли, который бросал посторонние предметы на железнодорожные пути. По версии следствия, преступление он совершил 4 ноября прошлого года.

- Он накладывал на рельсы деревянные шпалы с целью посмотреть торможение поезда, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Данные действия могли привести к тяжелым последствиям в виде повреждения железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, а также причинить вред имуществу, жизни и здоровью граждан.

Уголовное дело уже направлено в суд. За хулиганство молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургские биатлонистки взяли золото и бронзу на чемпионате России
«Позор, стыд, мерзость»: Николай Коляда предложил не праздновать Год театра
Война с ямами: в Нижнем Тагиле открыли сразу два асфальтовых завода
«Ночь музеев - 2019» в Екатеринбурге: названы новые площадки акции
На Урале многодетным семьям выплатят 1 миллиард рублей за земельные участки
«ВАЗ и другое имущество»: свердловские приставы взыскали 4,5 миллиона рублей с должников по алиментам
Таможня не дала добро: в Кольцово у пассажира забрали табак
Банк УРАЛСИБ запустил сервис Mir Pay для оплаты при помощи смартфона
Двух зайцев сразу: монархист Антон Баков предложил совместить филармонию и храм у Драмтеатра
Не смогли поделить: на Урале молодой парень устроил поножовщину из-за 38-летней женщины
В Полевском вынесли приговор виновнику аварии, в которой погиб 11-летний мальчик
Якуб Коварж передумал уходить из ХК «Автомобилист»
Жителя Алапаевска, застрелившего своего тестя, приговорили к 12 годам колонии
В Республике Адыгея поймали уральца, который 15 лет назад ограбил пожилую мать своего друга
В Екатеринбурге ждут солнца и тепла
На Урале с «гряземесами» будут бороться специальной структурой
В Екатеринбурге по новому проспекту пустят первый автобус
К 300-летию Екатеринбургу подарят восьмой район
«Нельзя вот так вот с бухты-барахты»: в Екатеринбурге переносят транспортную реформу
Невьянская прокуратура заблокировала 10 сайтов по продаже запрещенных стероидов
Прямой эфир: спектакль екатеринбургского театра покажут по ТВ во Франции