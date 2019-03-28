19-летнего жителя Новой Ляли, который бросал шпалы перед идущим поездом, могут лишить свободы на два года
На Урале будут судить 19-летнего парня из Новой Ляли, который бросал посторонние предметы на железнодорожные пути. По версии следствия, преступление он совершил 4 ноября прошлого года.
- Он накладывал на рельсы деревянные шпалы с целью посмотреть торможение поезда, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Данные действия могли привести к тяжелым последствиям в виде повреждения железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, а также причинить вред имуществу, жизни и здоровью граждан.
Уголовное дело уже направлено в суд. За хулиганство молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU