19-летнего жителя Новой Ляли, который бросал шпалы перед идущим поездом, могут лишить свободы на два года

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-28T17:04:28+03:00

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На Урале будут судить 19-летнего парня из Новой Ляли, который бросал посторонние предметы на железнодорожные пути. По версии следствия, преступление он совершил 4 ноября прошлого года.

- Он накладывал на рельсы деревянные шпалы с целью посмотреть торможение поезда, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Данные действия могли привести к тяжелым последствиям в виде повреждения железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, а также причинить вред имуществу, жизни и здоровью граждан.

Уголовное дело уже направлено в суд. За хулиганство молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU