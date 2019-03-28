2019-03-28T16:16:05+03:00
Звезды

«Позор, стыд, мерзость»: Николай Коляда предложил не праздновать Год театра

Уральский драматург возмущен поступками чиновников
Маргарита МАХОНИНА
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Драматург считает, что ничего хорошего год театра культурным учреждениям не принесет. Фото: страничка драматурга в FacebookДраматург считает, что ничего хорошего год театра культурным учреждениям не принесет. Фото: страничка драматурга в Facebook
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Драматург Николай Коляда из Екатеринбурга раскритиковал инициативу посвятить 2019 год театру. В Facebook режиссер пишет, что от этого за три месяца сфера получила только негативные последствия.

В качестве примеров Коляда приводит объединение Александрийского и Волковского театров, заявление Дмитрия Медведева о том, что в России много государственных театров, и поддерживать надо только востребованные учреждения, а также продолжение суда над Кириллом Серебрянниковым. Последнее он называет «позором, стыдом и мерзостью».

- В Год Театра новость за новостью: одна другой краше. После сообщения об соединении Волковского и Александринского театров меня оторопь взяла, - пишет драматург. - Сразу подумал, надо и Екатеринбургский цирк туда присоседить: там суды, цирк трясет, музыкантов увольняют. А соединятся все втроем - проблемы все сразу решат. А если серьезно, то страшно подумать, что будет до конца года.

В завершении Коляда предложил написать петицию против празднования Года Театра. По его мнению, «там, наверху» лучше бы забыли про работающих в театрах.

Фото: страничка драматурга в Facebook

Фото: страничка драматурга в Facebook

- Жили мы и жили, тянули лямку и ладно. Так ждали, что помощь какая-то будет от всех в Год Театра, - заключил он.

В начале марта Коляда уже высказывался по данной теме. Тогда драматург охарактеризовал Год театра как «трундеж, болтовню, полоскание мозгов и ничего реального».

- Придумали какие-то идиотские совещания, собрания, коллоквиумы, на которые тратятся миллионы, а какой толк от этой болтовни? Провинциальные театры ждали конкретной помощи, а что толку сидеть, заседать в президиумах и рассуждать о великом русском реалистическом театре, который поднимается с колен? – написал режиссер и предложил Минкульту покупать пьесы у молодых драматургов.

В Год Театра планируют провести 2600 мероприятий в 85 регионах России. Это олимпиада, проект «Театр - детям», Всероссийский театральный марафон «ВладивостокКалининград», фестивали имени Чехова и «Золотая маска», а также открытие филиала госакадемии Малого театра в Когалыме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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