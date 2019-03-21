РЖД выделит деньги на строительство ВСМ Екатеринбург - Челябинск уже в 2019 году
На сайте правительства РФ опубликовали инвестиционную программу «Российских железных дорог» до 2025 года, в которую включили проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск. В документе указано, что строительство линии является приоритетным.
За пять лет на проект выделят 402 миллиарда рублей. В этом году потратят три. Ранее стоимость ВСМ Екатеринбург - Челябинск оценивали в 380 миллиардов рублей. Среди других приоритетных линий: Казань - Екатеринбург (419), Москва - Красное (15,6), а также Железнодорожный - Владимир - Гороховец. На последнюю потратят наибольшую сумму средств - более 1,6 миллиарда рублей.
В ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил включить ВСМ Екатеринбург - Челябинск в комплексный план развития инфраструктуры. Ранее линию собирались построить за счет партнерства Свердловской и Челябинской области, а также представителей бизнеса. Участники даже создали компанию «Уральская скоростная магистраль». Позже деньги планировали получить через займы, федеральные гранты и инвестиции.
О том, что средств на проект в бюджете нет, заявил заместитель министра транспорта Алан Лушников в сентябре прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU