2019-03-21T16:24:10+03:00
Экономика

РЖД выделит деньги на строительство ВСМ Екатеринбург - Челябинск уже в 2019 году

На реализацию проекта дадут 402 миллиарда рублей
Маргарита МАХОНИНА
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Деньги на проект начнут выделять уже в этом годуДеньги на проект начнут выделять уже в этом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте правительства РФ опубликовали инвестиционную программу «Российских железных дорог» до 2025 года, в которую включили проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск. В документе указано, что строительство линии является приоритетным.

За пять лет на проект выделят 402 миллиарда рублей. В этом году потратят три. Ранее стоимость ВСМ Екатеринбург - Челябинск оценивали в 380 миллиардов рублей. Среди других приоритетных линий: Казань - Екатеринбург (419), Москва - Красное (15,6), а также Железнодорожный - Владимир - Гороховец. На последнюю потратят наибольшую сумму средств - более 1,6 миллиарда рублей.

В ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил включить ВСМ Екатеринбург - Челябинск в комплексный план развития инфраструктуры. Ранее линию собирались построить за счет партнерства Свердловской и Челябинской области, а также представителей бизнеса. Участники даже создали компанию «Уральская скоростная магистраль». Позже деньги планировали получить через займы, федеральные гранты и инвестиции.

О том, что средств на проект в бюджете нет, заявил заместитель министра транспорта Алан Лушников в сентябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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