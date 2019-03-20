2019-03-20T23:40:13+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка с татуировкой на груди

Юлию Шадрину ищут с 18 марта
Олег Галимов
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Девушка нужнается в медицинской помощи. Фото: соцсетиДевушка нужнается в медицинской помощи. Фото: соцсети
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В Екатеринбурге объявили в розыск 19-летнюю Юлию Викторовну Шадрину. 17 марта девушка вышла из дома, а с 18-го числа перестала выходить на связь. Ориентировку поиска разместил отряд «Лиза алерт».

Юлия была одета в черный пуховик с поясом, черные штаны с кожаными вставками и молниями, черные высокие сапоги. У нее несколько татуировок, в том числе на груди и ногах.

Фото: «Лиза алерт»

Фото: «Лиза алерт»

Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, сообщите по телефону, указанному в ориентировке, либо инфоргу поиска Екатерине по телефону: +7 965 513-27-99.

Кроме того, нам удалось найти ее анкету на сайте знакомств, которая была заведена еще в 2016 году. Тогда девушка выдавала себя за 22-летнюю.

Вот такие снимки Юлии до сих пор хранятся на просторах Интернета.

Сложно представить, кем этот мужчина приходится Юлии. Фото: анкета девушки на сайте знакомств

Сложно представить, кем этот мужчина приходится Юлии. Фото: анкета девушки на сайте знакомств

В своей анкете Юля указала, что хочет познакомиться с девушкой или мужчиной. Фото: анкета девушки на сайте знакомств

В своей анкете Юля указала, что хочет познакомиться с девушкой или мужчиной. Фото: анкета девушки на сайте знакомств

ИСТОЧНИК KP.RU

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