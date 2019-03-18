Уральские ученые нашли способ производства важнейшего компонента для вакцин против гриппа

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-18T11:42:03+03:00

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Ученые Уральского аграрного университета 2 года работали над технологией получения аллантоисно-амниотической жидкости из куриного яйца.

На сегодняшний день она является основным и самым дорогостоящим компонентом для большинства вакцин, в том числе от гриппа, туберкулеза, сифилиса и гепатита. До сих пор фармацевтические компании закупают ее за рубежом. 10 мл вещества на современном рынке стоит порядка 70 долларов. В России до настоящего времени отсутствуют предприятия по производству «чистых» яиц, которые используются для производства вирусных вакцин.

Фото: Аграрный университет

- Птицеводство – не только важная составляющая АПК, но и источник сырья для фармацевтической промышленности, - рассказывает заведующая кафедрой химии, почвоведения и агроэкологии УрГАУ Светлана Харлап. - Использование развивающихся эмбрионов кур в качестве сырья для производства вакцин имеет долгую историю и является самым распространенным методом. Сегодня мы смогли выявить кросс птицы и морфометрические характеристики яйца, которые позволят заменить иностранных поставщиков сыворотки. По результатам внедрения в производство это направление может стать основным источником дохода для любой птицефабрики.

На свою разработку доцент Уральского аграрного университета 2 года назад выиграла полумиллионный грант в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. За это время она вместе со своим научным изучила в лаборатории около 20 тысяч куриных яиц, в результате чего выяснили идеальную модель инкубационного яйца для получения аллантоисно-амниотической жидкости – драгоценного сырья для широкого спектра вакцин.

- Поскольку исходно исследуемый материал должен иметь чистую родительскую линию, мы проводили свои исследования на курах отечественной породы Родонит. На первом этапе исследований мы оценивали инкубационное яйцо по морфометрическим показателям. Затем мы изучали период развития эмбриона, особое внимание уделяя периоду 9-12 суток, количество аллантоис-амниотической жидкости определяли через каждые 4 часа, получая жидкость из 3 яиц в трехкратной повторности. Далее нами был проведен корреляционный анализ по зависимости морфологических и биохимических показателей яйца при получении сырья для фармацевтической промышленности, - отметила Светлана Харлап.

Фото: Аграрный университет

По подсчетам ученых, при средней продуктивности с одной птицы в год в качестве сырья для фармацевтической промышленности можно получать от 2 до 2,5 литров аллантоисно-амниотической жидкости.

Сто голов птицы могут принести порядка 16 тысяч долларов в год. Однако для запуска этого проекта в промышленное производство, уральские ученые планируют создать устройство для автоматического отбора требуемого по характеристикам яйца.

ИСТОЧНИК KP.RU