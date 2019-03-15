Выбросил кота в окно: уральский живодер-рецидивист отправился в колонию

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-15T13:25:36+03:00

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Летом прошлого года Александр Веселов пришел в гости к своей знакомой в городе Лесном Свердловской области. Будучи пьяным, «ради прикола», он выбросил породистого кота «британца» Басю с четвертого этажа. Пушистый питомец упал на землю, получил многочисленные ссадины, порезы и переломы лапок со смещением.

В марте Александр предстал перед судом. Живодер принес свои извинения владелице Баси и признал свою вину. Но облегчить себе участь не удалось.

С учетом того, что мужчина оказался рецидивистом, его приговорили к реальному сроку. Он получил год лишения свободы, который проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU