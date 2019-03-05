В Екатеринбурге нашли бойца MMA, пропавшего по пути из Омска
29-летний Станислав Новоселов находится в больнице
Станислав Новоселов пропал 9 февраля. Фото: Академия единоборств РМК
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После месяца поисков в Екатеринбурге нашелся 29-летний боец ММА Станислав Новоселов. Парень пропал 9 февраля, после того как перестал выходить на связь. В тот день он отправился из родного Омска в столицу Урала. Сегодня поисковый отряд «Прорыв» сообщил, что боец найден.
Фото: Академия единоборств РМК
Нам удалось пообщаться с друзьями семьи Станислава, которые подтвердили эту информацию.
- Мама с сестрой уже выехали к нему, сказали, что нашли в одной из больниц, - рассказала знакомая Новоселова.
ИСТОЧНИК KP.RU