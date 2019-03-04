Уральская сеть кондитерских потеряла больше шести миллионов рублей из-за бухгалтера

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-04T09:36:26+03:00

Женщину отправят на 3 года в колонию строгого режима

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Сеть кондитерских «Лакомка», которая насчитывает 23 магазина и 2 кафе в Свердловской области, судится с бывшим бухгалтером Татьяной Наймушиной. Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал 37-летнюю женщину виновной в присвоении денежных средств размером 6,1 миллиона рублей.

Наймушина перечисляла деньги со счета организации на свой личный счет в период с апреля 2015 года по январь 2018-го. В это время она занимала должность главного бухгалтера ООО «Кофейня Лакомка». Получить оперативный комментарий у руководства компании не удалось.

Суд приговорил Наймушину к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимая выплатила полную сумму украденных средств и частично возместила материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей. В пресс-службе суда не исключают попытки обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU