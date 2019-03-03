2019-03-03T16:30:56+03:00
Общество

"Стало рождаться меньше дебилов и инвалидов": Ройзман поздравил Горбачева с днем рождения и поблагодарил его за "сухой закон"

Бывший мэр Екатеринбурга считает, что Горбачев сыграл в России позитивную роль
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: скриншот с youtube-канала Евгения РойзманаФото: скриншот с youtube-канала Евгения Ройзмана
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поздравил с 88-ым днем рождения Михаила Горбачева, единственного президента СССР. Он пожелал ему дожить до того времени, когда люди будут понимать, что он сыграл позитивную роль в истории страны. Отдельно он поблагодарил его за "сухой закон".

- Было спасено около полутора миллионов жизней, меньше стало рождаться дебилов и инвалидов, стало меньше преступлений, меньше семей развалилось, - заявил Ройзман в своем видеообращении. - После этого был бум рождаемости и выросло целое поколение!

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года и стал первым и последним президентом СССР. Он знаменит своей антиалкогольной компанией, которую называли "сухой закон": тогда, в 1985-ом году цены на алкоголь выросли на 45%, а сахар стали выдавать по талонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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