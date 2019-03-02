2019-03-02T14:24:40+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Уктус» мужчину насмерть сбил поезд

Машинист не успел затормозить - пешеход переходил пути слишком близко
Дарья РЯБОВА
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Мужчина скончался от травмМужчина скончался от травмФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ранним утром 2 марта в субботу на станции «Уктус» Свердловской железной дороги произошла трагедия. Попал под поезд мужчина, переходивший пути. От сильнейшего удара он скончался на месте. У несчастного случая остались очевидцы. Но точку в этой истории поставит расследование. Сейчас обстоятельства только выясняются. Увы, у мужчины даже не было с собой документов. Так что установить его личность пока не удалось. На вид 30-40 лет. Большего сказать пока невозможно.

- Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, - объясняют в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. - Машинист пытался экстренно затормозить, но из-за того, что мужчина был достаточно близко, поезд остановиться не успел. Сейчас следователи выясняют, были ли в действиях машиниста признаки состава преступления. То есть насколько он своевременно и оперативно затормозил, была ли у него возможность остановиться.

Также в пресс-службе добавили, что мужчина определенно сам нарушил закон. В кодексе об административных правонарушениях на этот счет есть статья за нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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