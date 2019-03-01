К 300-летию Екатеринбурга на Плотинке появится колесо обозрения и памятник святой Екатерины

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-01T10:26:53+03:00

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В Екатеринбурге прошло собрание, на котором глава города Александр Высокинский представил проекты развития города к 2023 году, когда уральской столице исполнится 300 лет. Главное изменение облика Екатеринбурга - это появление колеса обозрения диаметром сто метров, а также возведение статуи святой Екатерины. Новые объекты мэрия планирует установить на Плотинке даже раньше празднования 300-летия города. Но точные сроки пока назвать сложно.

- Сейчас над проектами работает совет по развитию общественных пространств, - рассказывают в пресс-службе Администрации Екатеринбурга. - В ближайшее время совет рассмотрит варианты посадки колеса обозрения на набережную на месте бывшей лодочной станции. Всё де объект большой - стометровое колесо. И его нужно грамотно расположить, чтобы сам объект вписался в территорию и посетители могли наслаждаться видами города, а не соседними зданиями.

Набережную ждут изменения и в других местах - появятся проходы под мостами на Малышева и Куйбышева. А вот мостиков через Исеть не будет. Наконец, власти займутся благоустройством берега реки от Макаровского моста в сторону Заречного. Администрация Железнодорожного района уже представила проекты развития набережной от пешеходного моста УрГУПС до улицы Колмогорова. Там планируют установить площадки для экстремальных видов спорта, зоны отдыха для пенсионеров, детские площадки и даже водопад.

Изменится и облик главной пешеходной улицы центра - Вайнера продлится вплоть до Антона Валека.

ИСТОЧНИК KP.RU