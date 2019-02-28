2019-02-28T17:13:54+03:00
Общество

На Урале школьникам выдали компот с червями

Жуткие фотографии дети разместили в Сети
Олег Галимов
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Фото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте»Фото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте»
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В Каменске-Уральском ученики школы № 2 заявили, что половине школы в столовой выдали компот с червями. Ужасающие фотографии напитка были опубликованы в группе «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте».

-Это личинки, и они находятся в фруктах и ягодах. Повара ведь не будут каждую ягоду раскрывать и смотреть. Тем более ягоды привозят килограммами, - прокомментировала пост Анастасия Райкина. «

В приемной школы № 2 на момент публикации никто не ответил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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