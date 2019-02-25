Сын Костолевского несколько лет проповедует и воюет с сатанистом

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-25T16:14:26+03:00

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Сын известного российского актера Игоря Костолевского от первого брака с актрисой Еленой Романовой Алексей Костолевский вот уже несколько лет выступает с проповедями в интернете, а также возле станции метро «Фрунзенская».

- Если вы живете в грехе, то вы на пути в ад! – громко скандирует в мегафон бритоголовый худой мужчина. - Я сам был блудником, ходил по клубам. Думал, что смысл жизни – это путешествовать по миру, иметь много денег и спать с красивыми девушками. Но это путь от дьявола.

По сведениям «Экспресс газеты», Игорь Костолевский и Елена Романова познакомились на съемках фильма «Отпуск за свой счет» в далеком 1981 году. Тогда же они сыграли свадьбу, а через два года в семье родился Алексей.

Через 20 лет мирной семейной жизни Костолевский-старший ушел из семьи к француженке Консуэло де Авиланд. После этого 17-летний Алексей стал опорой для матери.

- Мой сын брал меня на руки и говорил, что не отпустит, пока не прекращу плакать, - говорила Елена Романова.

Сначала сын не общался с известным актером, но потом контакт возобновился. После этого несколько лет про Алексея ничего не было слышно. А десять лет назад он стал записывать видео с религиозным подтекстом. Сам себя он проповедником не считает, а прямо говорит, что видел Бога.

Молодой человек научился проповедовать в США. Фото: личный архив Алексея Костолевского

- Я сидел за столом и хвалил Бога. В какой-то момент у меня сам открылся рот, и меня парализовало. Вдруг в воздухе появляется голограмма. На ней золотого цвета был лев, и под ним буквы альфа и омега. Голограмма залетела мне в рот, и он закрылся. Тут же руки сами по себе сложились в мольбе, а голова опустилась. Я был взят Богом.

По словам 61-летней матери Алексея, своим делом он занимается от всей души и она не видит в его занятии ничего предрассудительного.

- У нас в стране не говорят людям читать Евангелие - это плохо. Почему вообще у нас в церквях читают на старорусском языке? Это все пошло после революции, когда коммунисты нарушили все десять заповедей: «не прелюбодействуй» - кругом были коммуны, когда жены общие, а детей можно было сдавать в детдома. Я уже не говорю про грех «не убий», - говорит женщина.

По ее словам, Алексей Костолевский окончил МГИМО и уехал в США учиться на режиссера. Там он прочел Евангелие и начал проповедовать. Этим он занялся и по возвращении в России.

- У нас люди воспринимают это в штыки. Особенно на Алешу обрушился один сатанист из интернета – Игорь Сумасшедший. Он ведет войну против него – травит и распускает слухи. Врагов у Алеши много, - говорит его мать Елена Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU