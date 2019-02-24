Уже знаменитую «Песню матки» для шоу Елены Малышевой написал музыкант из Екатеринбурга
На днях в программе Елены Малышевой «Жить здорово» показали очередной шедевр. На этот раз на сцену перед всей страной вышла белокурая певица в костюме женской матки и исполнила сольную песню. Композиция так и называлась «Песня матки». Естественно, сие творение сразу же растащили по соцсетям, снабдив его едкими комментария по типу: «Остановите Землю, я сойду».
Автором шедевра оказался уральский музыкант и сын бывшего гендиректора «Четвертого канала» Роман Луговых. После обрушившейся на песню славы, он решил признаться, что именно он ее и написал. Плюс ко всему в том, что он давно пишет песни-заставки к программам Елены Малышевой.
- Когда «Песню матки» мне в первый раз прислали приколом в вацапе, я испытал весьма новые и смешанные чувства: вроде очевидный трэш, вроде я сочинял что-то подобное, вроде слова немного другие, ааа, что это? И почему тут свежий февральский выпуск, а я писал я это лет пять назад и на новогодний эфир? – пишет у себя в facebook Роман. – Полез в почту, нашел переписку с Еленой Васильевной от ноября 2014 года и мои стишки.
Фото: Роман Луговых/Facebook
По словам Романа ему поставили тех задание: внутренние органы, такие как глаз, лимфоцит, поджелудочная железа и матка – должны признаться в любви к врачам и спеть им арию. В результате на свет родился этот текст (оригинал):
"Песня матки" в программе Елены Малышевой.Фрагмент сюжета программы "Жить здорово!", посвященного здоровью женской матки. В роли матки - актриса Светлана Галка.
«Ария матки»
А во мне человечек поместится.
Хоть не верится в это сейчас,
Но за девять счастливейших месяцев
Я могу вырастать в десять раз.
И пускай я обычная матка,
Правду-матку прекрасно рублю:
Я в восторге от Курцера Марка,
Я его бесконечно люблю!
В наступающем году
Я желаю от души,
Чтоб рождались малыши
Здоровее всех в роду.
ИСТОЧНИК KP.RU