2019-02-24T19:38:54+03:00
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Уже знаменитую «Песню матки» для шоу Елены Малышевой написал музыкант из Екатеринбурга

В авторстве признался Роман Луговых
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото: скрин с видеоФото: скрин с видео
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На днях в программе Елены Малышевой «Жить здорово» показали очередной шедевр. На этот раз на сцену перед всей страной вышла белокурая певица в костюме женской матки и исполнила сольную песню. Композиция так и называлась «Песня матки». Естественно, сие творение сразу же растащили по соцсетям, снабдив его едкими комментария по типу: «Остановите Землю, я сойду».

Автором шедевра оказался уральский музыкант и сын бывшего гендиректора «Четвертого канала» Роман Луговых. После обрушившейся на песню славы, он решил признаться, что именно он ее и написал. Плюс ко всему в том, что он давно пишет песни-заставки к программам Елены Малышевой.

- Когда «Песню матки» мне в первый раз прислали приколом в вацапе, я испытал весьма новые и смешанные чувства: вроде очевидный трэш, вроде я сочинял что-то подобное, вроде слова немного другие, ааа, что это? И почему тут свежий февральский выпуск, а я писал я это лет пять назад и на новогодний эфир? – пишет у себя в facebook Роман. – Полез в почту, нашел переписку с Еленой Васильевной от ноября 2014 года и мои стишки.

Фото: Роман Луговых/Facebook

Фото: Роман Луговых/Facebook

По словам Романа ему поставили тех задание: внутренние органы, такие как глаз, лимфоцит, поджелудочная железа и матка – должны признаться в любви к врачам и спеть им арию. В результате на свет родился этот текст (оригинал):

"Песня матки" в программе Елены Малышевой.Фрагмент сюжета программы "Жить здорово!", посвященного здоровью женской матки. В роли матки - актриса Светлана Галка.

«Ария матки»

А во мне человечек поместится.

Хоть не верится в это сейчас,

Но за девять счастливейших месяцев

Я могу вырастать в десять раз.

И пускай я обычная матка,

Правду-матку прекрасно рублю:

Я в восторге от Курцера Марка,

Я его бесконечно люблю!

В наступающем году

Я желаю от души,

Чтоб рождались малыши

Здоровее всех в роду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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