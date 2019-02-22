В Серове фельдшер сдала медкарты больных в качестве макулатуры

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-22T08:20:53+03:00

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В Серовской городской больнице медицинские карты попали в макулатуру в рамках акции кафедрального собора. Так личными данными пациентов распорядилась фельдшер терапевтического отделения, забрав карты из архива поликлиники.

- В месте сбора макулатуры посетители обнаружили 69 медицинских карт за период 2012-2013 годов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Эти документы содержат сведения о медицинских диагнозах, случаях обращения больных за медицинской помощью, состоянии их здоровья, а также прочую информацию о лечении и обследованиях. По статье 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» подобная информация является врачебной тайной. И разглашать ее запрещается.

Именно поэтому Серовская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Главному врачу поликлиники пришлось выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Фельдшер отделалась выговором. А медицинские карты возвращены обратно в архив больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU