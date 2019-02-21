2019-02-21T14:24:18+03:00
Общество

Министерство образования Свердловской области проведет инвентаризацию в школах

Это задание Минобру поручил губернатор Евгений Куйвашев после послания Путина
Дарья РЯБОВА
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Старые школы отремонтируют, а потом еще и новые построятСтарые школы отремонтируют, а потом еще и новые построятФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг утром губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание по большому количеству вопросов. Особенное внимание глава региона уделил системе образования, а именно материальному состоянию школ. После чего губернатор поручил Министерству образования заняться этим вопросом.

- В ближайшее время Минобр приступит к инвентаризации зданий свердловских школ, - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Оценит исправность коммунальных систем, в частности отопления, водоснабжения, канализации. Также губернатор поручил найти возможных партнеров для реконструкции зданий школ и строительства новых объектов.

Отметим, что к 2025 году в Свердловской области по приказу президента школы должны перейти на обучение в одну смену. Тем временем из-за большого количества первоклассников, особенно в новых районах Екатеринбурга, власти рассматривали вариант, что детям, возможно, придется учиться аж в три смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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