Министерство образования Свердловской области проведет инвентаризацию в школах

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-21T14:24:18+03:00

Старые школы отремонтируют, а потом еще и новые построят Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В четверг утром губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание по большому количеству вопросов. Особенное внимание глава региона уделил системе образования, а именно материальному состоянию школ. После чего губернатор поручил Министерству образования заняться этим вопросом.

- В ближайшее время Минобр приступит к инвентаризации зданий свердловских школ, - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Оценит исправность коммунальных систем, в частности отопления, водоснабжения, канализации. Также губернатор поручил найти возможных партнеров для реконструкции зданий школ и строительства новых объектов.

Отметим, что к 2025 году в Свердловской области по приказу президента школы должны перейти на обучение в одну смену. Тем временем из-за большого количества первоклассников, особенно в новых районах Екатеринбурга, власти рассматривали вариант, что детям, возможно, придется учиться аж в три смены.

ИСТОЧНИК KP.RU