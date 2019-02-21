Мэрия Екатеринбурга планирует благоустроить парк Энгельса

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-21T08:45:55+03:00

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Почти 926 тысяч потратит администрация Екатеринбурга на восстановление парка, расположенного на пересечении улиц Бажова и Малышева. Работа предстоит колоссальная. Улучшения начнутся с базовой организации освещения и зонирования. Дальше - больше.

В парке Энгельса появятся новые скамейки, лестницы и тротуар. Все больные деревья вырубят, а за здоровыми начнут ухаживать. Что еще радостней, посадят новые. Возможно, что территорию парка украсит новый цветник, да и вообще пройдет серьезная работа с ландшафтным дизайном.

Организуют оформление парка и в зимнее время - появятся световые объекты и другие украшения площадки. Позаботится мэрия и о досуге горожан. Власти планируют придумать новые сценарии отдыха для маленьких и взрослых. Об этом заявляет Администрация Октябрьского района в документе о проведении аукциона на поиск исполнителей. Победитель аукциона будет объявлен 7 марта.

- Сейчас каждому району выделены средства на то, чтобы благоустраивать парки, - рассказал «Комсомолке» Анатолий Карманов, пресс-секретарь администрации Екатеринбурга. - И в данное время мы проводим массовую реконструкцию парков, произойдут улучшения в том числе и на «Площади обороны», и в сквере Белинского.

ИСТОЧНИК KP.RU