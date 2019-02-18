2019-02-18T17:53:27+03:00
Общество

Шарташский лесопарк доверили развивать Шахрину

Озвучены планы по преобразованию проекта
Лев Истомин
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Горожане давно требуют обновления паркаГорожане давно требуют обновления паркаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Срок реконструкции Шарташского лесопарка передвинули с 2020 на 2023 год. До этого времени будет разработана концепция развития территории для отдыха.

Также озвучен состав экспертного совета по развитию парка. В него вошли рок-музыкант Владимир Шахрин, депутат Гордумы Тимофей Жуков и спортсмен Андрей Чекунов. Всего в совете числятся 25 человек.

В планах руководства города – создание в парке историко-краеведческого комплекса под открытым небом, где разместят макеты жилых построек Урала разных периодов. Также тут появятся оборудованные парковки и удобные подъезды для личного транспорта.

Отметим, что развитием Шарташского лесопарка региональные чиновники озаботились еще в прошлом году. Однако проект развития так и не был утвержден. Жители Екатеринбурга в последние годы выражали активное недовольство засорением берегов озера, платными и некомфортными пляжами, а также неприбранным лесом вокруг Шарташа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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