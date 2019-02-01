В 2020 году на ТВ покажут сериал про «Перевал Дятлова»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-01T12:17:14+03:00

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В 60-ю годовщину гибели туристов на Перевале Дятлова на Урале объявят о запуске съемок сериала по мотивам трагедии. Он будет состоять из восьми серий. Все персонажи согласно сценарию реальные люди: от участников похода до прокурора Василия Темпалова. Вымышленным является лишь главный герой, майор КГБ Олег Костин и двое его приближённых. Действие сериала будет развиваться в двух временных пластах: нечётные серии рассказывают о работе следствия, чётные раскрывает историю последнего похода Дятлова.

- Сценаристу проекта Илье Куликову удалось изучить закрытые материалы уголовного дела, заведённого 6 февраля 1959 года, и доследования, проводившегося в 2000-е годы, - рассказывают в съемочной группе. - «Перевал Дятлова» расскажет, что именно заставило группу студентов под руководством Игоря Дятлова срочно покинуть палатку и, оставив тёплые вещи, в темноте бежать вниз по склону навстречу смерти.

Фото: ТВ - 3

Съёмки пилотной серии прошли в начале 2018 года в Мурманской области, в Хибинских горах и в заброшенном посёлке Октябрьский. А наэкраны фильм выйдет не раньше 2020 года. Покажут его на телеканале ТВ-3.

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ИСТОЧНИК KP.RU