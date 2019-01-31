Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил мужчину под Екатеринбургом

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-31T17:03:09+03:00

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В Свердловской области сотрудник спецроты ГИБДД насмерть сбил пешехода. Пьяный офицер дорожной полиции ехал за рулем автомобиля Volkswagen Touareg. Проезжая мимо кладбища под Сысертью, нетрезвый правоохранитель наехал на 57-летнего мужчину. Как сообщил источник «Комсомолки», от полученных ранений несчастный скончался.

Сам же инспектор скрылся с места происшествия. Но не ушел от рук правосудия.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт аварии.

— В результате розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. К большому сожалению, им оказался сотрудник ДПС, находившийся в очередном отпуске. Экспертиза показала, что он был в нетрезвом состоянии. По указанию генерала Кривегина по данному факту проводится служебная проверка. Руководством главка принято решение об увольнении данного сотрудника из системы МВД по отрицательным мотивам, - рассказал полковник Валерий Горелых.

Теперь уже бывший дорожный инспектор дал признательные показания. Он задержан и находится под стражей. Руководители виновника аварии могут быть не только понижены в звании, но и вовсе лишиться погон.

- К операции были подключены не только областного главка, но и сысертского отдела полиции. Порядок у нас такой: в случае совершения любым должностным лицом неправомерного поступка вне зависимости от должных заслуг виновники несут ответственность вплоть до уголовной, а непосредственные руководители привлекается к строгой дисциплинарной ответственности за работу с личным составом. От выговора и до понижения в должности, - заключил официальный представитель регионального полицейского главка в беседе с «Комсомолкой».

ИСТОЧНИК KP.RU