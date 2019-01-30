2019-01-30T15:15:38+03:00
Недвижимость

Под Екатеринбургом построят два мусорных завода

Возводить их начнут в 2020 году
Лев Истомин
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Николай Смирнов рассказал, на что потратят "мусорные деньги"Николай Смирнов рассказал, на что потратят "мусорные деньги"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первые мусоросортировочные заводы в Свердловской области появятся не раньше чем через три года после начала их строительства. А строить их начнут на Урале в 2020 году, когда в обороте появятся деньги, собранные поле старта в регионе «мусорной реформы».

Пока соглашения о начале строительства не заключены. Когда это произойдет, то можно будет говорит о конкретных сроках. Об этом на пресс-конференции рассказал министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

- На днях прошли заключительные переговоры с потенциальными концессионерами, начинаем работать над земельными участками. Концессионер должен выйти с предложением по строительству заводы, - уточнил Смирнов.

Всего через четыре города рядом с Екатеринбургом построят два завода, общей мощностью в 450 тысяч тонн в год, а также полигон ТКО, на который будут свозить мусор, не подвергающийся переработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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