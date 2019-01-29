Коммунисты идут на митинг: на Урале ради светомузыкального фонтана собрались снести памятник Ленину

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-29T16:21:18+03:00

Активистам не помог даже сбор подписей в защиту статуи «вождя»

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Свердловское отделение КПРФ подало заявку на проведение митинга против сноса памятника Ленину с центральной площади Ревды. Он пройдет 10 февраля в 12:00. О решении снести памятник недавно сообщила глава администрации города Ирина Тейшева. Чиновники рассчитывают, что на месте «вождя» появится 12-метровый светомузыкальный фонтан.

- Для коммунистов Свердловской области происходящее - сверхпринципиальный вопрос, - написал у себя в Facebook первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. - Так как это первый прецедент, когда местная власть, уподобившись украинским "евромайдаунам", принимается рушить памятники основателю СССР. И госпожа Тейшева скоро убедится в серьезности созданной ей проблемы.

В начале января коммунисты собирали подписи в защиту памятника, но это не повлияло на решение местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU